Врач-онколог рассказал, какие анализы помогают выявить онкологические заболевания на ранних стадиях

Врач-онколог Антон Иванов рассказал изданию ФедералПресс о том, какие анализы способны выявить онкологические заболевания на ранних этапах, что имеет решающее значение в борьбе с этой серьезной болезнью.
По мнению эксперта, раннюю стадию рака можно выявить, проанализировав онкомаркеры. Эти маркеры выделяются раковыми клетками и могут быть обнаружены при проведении следующих анализов крови:
В дополнение, онкологическая диагностика может включать иммуногистохимические исследования, представляющие собой более современный молекулярный подход, который помогает идентифицировать опухолевые клетки и их маркеры болезни.
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