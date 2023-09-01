Врач-онколог рассказал, какие анализы помогают выявить онкологические заболевания на ранних стадиях

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог Антон Иванов рассказал изданию ФедералПресс о том, какие анализы способны выявить онкологические заболевания на ранних этапах, что имеет решающее значение в борьбе с этой серьезной болезнью.

Фото: openverse

По мнению эксперта, раннюю стадию рака можно выявить, проанализировав онкомаркеры. Эти маркеры выделяются раковыми клетками и могут быть обнаружены при проведении следующих анализов крови:

Общий анализ крови;

Биохимический анализ крови;

Анализ ДНК;

Биопсия.

В дополнение, онкологическая диагностика может включать иммуногистохимические исследования, представляющие собой более современный молекулярный подход, который помогает идентифицировать опухолевые клетки и их маркеры болезни.

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Диагностика рака, выявление разных опухолей (рака) на ранних стадиях. Эффективность УЗИ, КТ, МРТ