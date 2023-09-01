Врач Беляева рассказала, кому противопоказана прививка от гриппа

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач общей практики Мария Беляева дает рекомендации о том, кому следует проявлять осторожность или избегать вакцинации против гриппа. Вот ключевые моменты:

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Дети младше шести месяцев : Детям этой возрастной группы не следует делать прививку от гриппа, поскольку их иммунная система еще не полностью развита для выработки достаточного количества антител.

: Детям этой возрастной группы не следует делать прививку от гриппа, поскольку их иммунная система еще не полностью развита для выработки достаточного количества антител. Синдром Гийена-Барре : Людям с синдромом Гийена-Барре следует избегать прививки от гриппа, так как она может плохо переноситься.

: Людям с синдромом Гийена-Барре следует избегать прививки от гриппа, так как она может плохо переноситься. Прогрессирующая полинейропатия : Лицам с прогрессирующей полинейропатией также следует воздержаться от вакцинации против гриппа.

: Лицам с прогрессирующей полинейропатией также следует воздержаться от вакцинации против гриппа. Обострения хронических заболеваний : Лицам, испытывающим обострения хронических заболеваний, следует отложить вакцинацию, особенно если у них высокая температура.

: Лицам, испытывающим обострения хронических заболеваний, следует отложить вакцинацию, особенно если у них высокая температура. Аллергия: Людям с аллергией на антибиотики, специфические лекарства или яичные белки (компонент некоторых вакцин) следует осторожно подходить к вакцинации против гриппа. Может возникнуть перекрестная аллергия на лекарства и определенные пищевые продукты.

Эти меры предосторожности необходимы для обеспечения безопасного и эффективного введения вакцины против гриппа. Лицам, относящимся к этим категориям, следует проконсультироваться со своим лечащим врачом перед вакцинацией и обсудить любые потенциальные риски или альтернативы, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

💉 Прививка от гриппа - делать или нет, советы врача. Прививка от гриппа делать или нет. Альфа. 12+