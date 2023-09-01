Врач Беляева рассказала, кому противопоказана прививка от гриппа

Врач общей практики Мария Беляева дает рекомендации о том, кому следует проявлять осторожность или избегать вакцинации против гриппа. Вот ключевые моменты:
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Дети младше шести месяцев: Детям этой возрастной группы не следует делать прививку от гриппа, поскольку их иммунная система еще не полностью развита для выработки достаточного количества антител.
Синдром Гийена-Барре: Людям с синдромом Гийена-Барре следует избегать прививки от гриппа, так как она может плохо переноситься.
Прогрессирующая полинейропатия: Лицам с прогрессирующей полинейропатией также следует воздержаться от вакцинации против гриппа.
Обострения хронических заболеваний: Лицам, испытывающим обострения хронических заболеваний, следует отложить вакцинацию, особенно если у них высокая температура.
Аллергия: Людям с аллергией на антибиотики, специфические лекарства или яичные белки (компонент некоторых вакцин) следует осторожно подходить к вакцинации против гриппа. Может возникнуть перекрестная аллергия на лекарства и определенные пищевые продукты.
Эти меры предосторожности необходимы для обеспечения безопасного и эффективного введения вакцины против гриппа. Лицам, относящимся к этим категориям, следует проконсультироваться со своим лечащим врачом перед вакцинацией и обсудить любые потенциальные риски или альтернативы, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».
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