Главный нарколог Москвы сравнил вред от кальяна и сигарет

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Курение кальяна представляет такую же опасность, как и употребление других форм никотинсодержащих продуктов, заявил ведущий психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин. Этот вид курения вызывает гипоксию головного мозга из-за высокой дозы угарного газа.

Фото: openverse.org

"Кальян ничуть не менее опасен, чем сигареты. Во-первых, при курении кальяна человек получает рекордное количество угарного газа — даже большее, чем при курении сигарет. Это приводит к состоянию гипоксии, особенно чувствителен к этому головной мозг. Во-вторых, продолжительность курения кальяна больше, чем у сигареты, в результате чего в организм поступает количество никотина, сопоставимое с таковым при регулярном курении сигарет в течение дня. В-третьих, кальян, как правило, курят в компании, передавая мундштук друг другу. Таким образом передаются различные инфекционные заболевания, начиная от острых респираторных заболеваний и заканчивая гепатитом А, туберкулезом, герпесом и дифтерией", — сказал Масякин.

Эксперт также назвал электронные сигареты и вейпы опасными, отметив, что уже существует заболевание легких под названием EVALI, связанное с употреблением этих продуктов. Оно проявляется как пневмония и токсическое поражение легких.

"Не существует безопасного или менее опасного способа употребления никотина, тем более для подростков. Ведь кроме никотина в электронных сигаретах, вейпах и кальянах содержится множество других токсичных и канцерогенных веществ, таких как пропилен гликоль, глицерин, вкусовые и ароматические добавки, которые при нагревании приобретают опасные для организма свойства", — добавил Масякин.

Врач советует тем, кто хочет бросить курить и испытывает трудности, обратиться за помощью в кабинеты отказа от курения, расположенные в городских поликлиниках или в Центр профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей. Он также упомянул национальный проект "Демография", направленный на борьбу с потреблением никотинсодержащих продуктов, в рамках которого проводится просветительская работа среди школьников, студентов и общественных мероприятиях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.