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Физиологи США определили оптимальную температуру в комнате для здорового сна: не меньше +20

2:18
Здоровье

Беспокойство, тревога или недостаточный сон — это проблемы, с которыми сталкиваются многие люди, особенно в теплые ночи. Однако какой уровень температуры можно считать чрезмерно жарким?

Физиологи США определили оптимальную температуру в комнате для здорового сна: не меньше +20
Фото: Openverse

Новые исследования, проведенные на группе из 50 добровольцев в возрасте старше 60 лет, проживающих в Бостоне (США), выявили оптимальный температурный режим, при котором сон становится наиболее крепким: от 20 до 25 °C.

При повышении температуры с 25 до 30 °C эффективность сна участников исследования — доля времени, проведенного во сне после отхода ко сну, — снижалась до 10%.

Это снижение не является мелочью. Предыдущие исследования показали, что снижение эффективности сна на 10% приводит к ухудшению когнитивных функций, усилению стресса, тревоги и усталости, а также нарушению регуляции уровня сахара в крови на следующий день.

Учитывая повышение ночных температур, вызванное глобальным потеплением, эти результаты свидетельствуют в пользу инициатив, направленных на повышение теплового комфорта в жилых помещениях, особенно в учреждениях по уходу за пожилыми людьми и в общественном жилье. В других исследованиях изучаются решения, выходящие за рамки кондиционирования воздуха и включающие такие меры, как нанесение светоотражающих покрытий и применение альтернативных строительных материалов.

Хотя температура от 20 до 25 °C способствовала наиболее крепкому сну, исследование выявило значительные индивидуальные различия, что свидетельствует о том, что каждый человек обладает уникальным оптимальным температурным режимом для сна, который может даже меняться со временем, как поясняет ведущий автор исследования Амир Баниассади.

Для улучшения качества сна он рекомендует вносить небольшие изменения в индивидуальные условия сна, например, улучшать воздухообмен и выбирать легкую одежду для сна. Повышение общего теплового комфорта в здании может дать более существенный эффект, хотя это более сложная и дорогостоящая задача.

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Здоровый Сон: КАК НАЧАТЬ и не бросить
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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