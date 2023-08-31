Врач Романов: розовые пятна на коже могут указывать на развитие онкологии

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если на коже человека появились пятна розового или красного цвета, ему необходимо посетить онколога, сообщил врач-радиотерапевт Денис Романов.

Фото: CreativeCommons

По его словам, консультация точно требуется в случае увеличения розового пятна в размерах, тем более если оно кровоточит и покрывается коркой. Врач подчеркнул: дерматоскопия позволит определить характер новообразований.

Специалист добавил, что основная причина злокачественных воспалений кожи — ультрафиолет и ионизирующее излучение. Как пояснил эксперт, рак также может возникнуть из-за воздействия канцерогенов, химических или термических травм.

"Такие формы болезни, кстати, хуже поддаются лечению и имеют свойство рецидивировать", — сказал Романов в интервью сайту aif.ru.

Он порекомендовал россиянам избегать длительного нахождения в солярии и на солнце без защитных средств.

Ранее врач-онколог Андрей Воробьёв заявил, что зуд кожи нередко свидетельствует о раке поджелудочной железы.

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