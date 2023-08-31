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Американский фармаколог предупредил об опасности грейпфрутового сока в сочетании с лекарствами

2:54
Здоровье

Мир таит в себе множество опасностей, способных нанести существенный вред при неосторожном обращении. Эти опасности, что интересно, часто скрываются от человеческих глаз. Возьмем, к примеру, безобидный на первый взгляд грейпфрутовый сок, который вы пьете во время утренней трапезы. Для большинства людей он является приятным и в меру полезным продуктом, богатым необходимыми питательными веществами. Однако в сочетании с некоторыми лекарственными препаратами грейпфрут может оказаться смертельно опасным.

Американский фармаколог предупредил об опасности грейпфрутового сока в сочетании с лекарствами
Фото: Openverse

Растущее число исследований свидетельствует о наличии в грейпфруте двух особых фуранокумаринов, относящихся к классу химических соединений. Эти соединения, присутствующие в грейпфруте в значительных концентрациях, обладают способностью либо ингибировать, либо усиливать всасывание определенных лекарственных препаратов. Соответственно, это может привести к опасному снижению или повышению уровня лекарственных веществ в организме.

Фармаколог Шиу Мей Хуанг из FDA поясняет:

"Сок позволяет большему количеству препарата попасть в кровь... Когда в крови слишком много препарата, может возникнуть больше побочных эффектов".

Примечательно, что эти два фуранокумарина, взаимодействующие с лекарственными препаратами, содержатся не только в грейпфрутах. Соединение бергамоттин содержится также в помело и бергамотовых апельсинах, а дигидроксибергамоттин — в помело и севильских апельсинах, которые часто используются для производства мармелада. (Сами грейпфруты появились в результате скрещивания помело и апельсинов).

Последствия употребления сочетания этих плодов и лекарственных препаратов могут быть весьма серьезными. Учащенное сердцебиение, разрушение мышечной ткани, токсичность костного мозга, одышка, желудочно-кишечные кровотечения, почечная недостаточность — таковы возможные последствия применения препаратов, содержащих фуранокумарины.

В редких случаях такое взаимодействие может привести даже к летальному исходу.

И наоборот, грейпфрут может оказывать противоположное воздействие на некоторые лекарственные средства. Например, при употреблении грейпфрута снижается эффективность антигистаминного препарата фексофенадина. Хотя побочные эффекты могут быть не столь серьезными, снижение эффективности противоаллергических препаратов — далеко не идеальный вариант.

Если вы зависите от жизненно важных лекарств, нет необходимости избегать грейпфрута, как вампир, отшатывающийся от святой воды. Однако рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом о возможных взаимодействиях и внимательно изучить сопутствующую литературу.

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Эффект грейпфрута
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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