Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Царьград": "Украинские дроны подобрались к Пскову через леса Белоруссии"
СМИ: ВКС России нанесли удар ракетой Х-50 по штаб-квартире ГУР в Киеве
Стилист Лисовец перечислил 6 модных вещей для женщин старше 50 лет
В России могут ограничить параллельный импорт автомобилей
ВВП РФ вырос в I полугодии на 1,6% в годовом выражении
Китайский аналитик рассказал, что было не так с производством iPhone 15
Марк Варшавер обратился к сыну Чуриковой на похоронах Глеба Панфилова
Рост внутренних поездок по России: За лето их число перевалило за 17 миллионов
Депутат Госдумы Колунов предложил пожарным таранить машины россиян

Врач-кардиолог рассказал, что пониженное давление опаснее, чем повышенное

1:40
Здоровье

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему понижение артериальное давление хуже, чем повышенное.

Врач-кардиолог рассказал, что пониженное давление опаснее, чем повышенное
Фото: Pravda.Ru Елена Былкина

Медик отметил, что падение давления до критического уровня всегда опаснее, чем резкое повышение давления.

"Некоторые наши органы с трудом функционируют в условиях, когда низкое артериальное давление. Допустим, почечная фильтрация при уровне давления ниже 80 практически прекращается. Это очень опасная ситуация. А вообще-то, гипотония это тоже страдание ничуть не меньшее, чем гипертензия", — рассказал врач.

Конев рассказал, что конституциональные типы гипотензии передаются из поколения в поколение и чаще встречаются у женщин.

Кардиолог объяснил, что делать при понижении давления.

"Лучше всё-таки всегда посоветоваться с доктором, если давление резко упало. Это может отражать какую-то скрытую сосудистую катастрофу в организме. В организме просто так ничего же не делается. У него есть аппарат защиты, аппарат нервной регуляции сосудистого тонуса, поэтому если падение артериального давления, оно всегда чревато какими-то неприятностями", — рассказал эксперт.

Врач порекомендовал при снижении давления выпить зеленый чай с сахаром.

"Давление может снижаться и от других причин, когда нарушается регуляция обмена глюкозы в организме, спад давления", — объяснил медик.

Ранее Юрий Конев рассказал, что делать, если давление не снижается с помощью препаратов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Опасно низкое артериальное давление. Причины гипотонии
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Зеленский взбесил старика Байдена во время первой встречи в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.

The Guardian: Зеленский разозлил Байдена во время первой встречи в Белом доме
Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
Ольга Бузова упала после удара ногой в "пятую точку" на турецком курорте
После атаки БПЛА на Псков Кремль будет вынужден действовать жёстче в СВО на Украине
"Причина смерти - Украина": офицеры НАТО гибнут по всему миру
Казино Монако строились на костях бедняков Сергей Лебедев В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая Светлана Батанова Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны Михаил Плисюк
Удар по Киеву и области был самым масштабным с весны этого года
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
Последние материалы
"Царьград": "Украинские дроны подобрались к Пскову через леса Белоруссии"
Врач-кардиолог рассказал, что пониженное давление опаснее, чем повышенное
СМИ: ВКС России нанесли удар ракетой Х-50 по штаб-квартире ГУР в Киеве
Стилист Лисовец перечислил 6 модных вещей для женщин старше 50 лет
В России могут ограничить параллельный импорт автомобилей
ВВП РФ вырос в I полугодии на 1,6% в годовом выражении
Китайский аналитик рассказал, что было не так с производством iPhone 15
Марк Варшавер обратился к сыну Чуриковой на похоронах Глеба Панфилова
Рост внутренних поездок по России: За лето их число перевалило за 17 миллионов
Депутат Госдумы Колунов предложил пожарным таранить машины россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников