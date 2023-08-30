Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему понижение артериальное давление хуже, чем повышенное.
Медик отметил, что падение давления до критического уровня всегда опаснее, чем резкое повышение давления.
"Некоторые наши органы с трудом функционируют в условиях, когда низкое артериальное давление. Допустим, почечная фильтрация при уровне давления ниже 80 практически прекращается. Это очень опасная ситуация. А вообще-то, гипотония это тоже страдание ничуть не меньшее, чем гипертензия", — рассказал врач.
Конев рассказал, что конституциональные типы гипотензии передаются из поколения в поколение и чаще встречаются у женщин.
Кардиолог объяснил, что делать при понижении давления.
"Лучше всё-таки всегда посоветоваться с доктором, если давление резко упало. Это может отражать какую-то скрытую сосудистую катастрофу в организме. В организме просто так ничего же не делается. У него есть аппарат защиты, аппарат нервной регуляции сосудистого тонуса, поэтому если падение артериального давления, оно всегда чревато какими-то неприятностями", — рассказал эксперт.
Врач порекомендовал при снижении давления выпить зеленый чай с сахаром.
"Давление может снижаться и от других причин, когда нарушается регуляция обмена глюкозы в организме, спад давления", — объяснил медик.
Ранее Юрий Конев рассказал, что делать, если давление не снижается с помощью препаратов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.