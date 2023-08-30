Врач-кардиолог рассказал, что пониженное давление опаснее, чем повышенное

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему понижение артериальное давление хуже, чем повышенное.

Фото: Pravda.Ru Елена Былкина

Медик отметил, что падение давления до критического уровня всегда опаснее, чем резкое повышение давления.

"Некоторые наши органы с трудом функционируют в условиях, когда низкое артериальное давление. Допустим, почечная фильтрация при уровне давления ниже 80 практически прекращается. Это очень опасная ситуация. А вообще-то, гипотония это тоже страдание ничуть не меньшее, чем гипертензия", — рассказал врач.

Конев рассказал, что конституциональные типы гипотензии передаются из поколения в поколение и чаще встречаются у женщин.

Кардиолог объяснил, что делать при понижении давления.

"Лучше всё-таки всегда посоветоваться с доктором, если давление резко упало. Это может отражать какую-то скрытую сосудистую катастрофу в организме. В организме просто так ничего же не делается. У него есть аппарат защиты, аппарат нервной регуляции сосудистого тонуса, поэтому если падение артериального давления, оно всегда чревато какими-то неприятностями", — рассказал эксперт.

Врач порекомендовал при снижении давления выпить зеленый чай с сахаром.

"Давление может снижаться и от других причин, когда нарушается регуляция обмена глюкозы в организме, спад давления", — объяснил медик.

Ранее Юрий Конев рассказал, что делать, если давление не снижается с помощью препаратов.

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Опасно низкое артериальное давление. Причины гипотонии