Педиатр Казаринова: если в школе появился хоть один случай кори, все остальные точно заболеют

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В школе высока вероятность заражения ребёнка вирусными инфекциями. Об этом напомнила врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD "Проспект Вернадского" ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова.

Фото: "Children at school" by Lupuca is licensed under CC BY-SA 2.0.

Врач рассказала, что заразиться в учебном заведении можно энтеро-, адено-, риновирусом, гриппом, ветряной оспой, ротавирусом, герпес-вирусами. В том, что заражение происходит, виноваты и родители, и школьный врач, пишет Газета.Ru.

Казаринова посоветовала укреплять иммунитет детям, нормализовать питание, добавить в жизнь ребёнка спорт, обеспечить ему здоровый сон и уменьшить стресс.

Педиатр напомнила, что нужно чаще мыть руки, поменьше прикасаться к лицу руками и не забывать о своевременной вакцинации, в частности, от ветрянки и гриппа.

А корью заразиться в учебном заведении проще простого, отметила врач, потому что это заболевание считается высококонтагиозным.

"Если с корью встречается человек не болевший ею и не привитый, то вероятность того, что он заразится и заболеет, равняется ста процентам. Вариантов не заболеть просто нет! Единственный эффективный способ защиты — вакцинация", — сказала Казаринова.

Педиатр добавила, что если в школе обнаружился хоть один заболевший корью, все остальные тоже, вероятнее всего, заболеют.

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