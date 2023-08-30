Волгоградцев предупреждают о риске заражения менингитом

Жители Волгограда предупреждаются о риске заражения менингитом из-за неблагоприятной обстановки в других городах, как сообщает комитет по здравоохранению региона. Информацию об этой угрозе распространил главный специалист по детским инфекционным болезням Ирина Текучева из внештатного отдела здравоохранения Волгоградской области.
Специалист подчеркнула, что менингит вызывается вирусами, которые способны вызвать воспаление мозговых оболочек. Инфекция передается через капельки воздуха, а иногда даже через негигиеничные руки, пищу и даже воду из-под крана.
Типичные симптомы этого заболевания включают резкое повышение температуры, рвоту, слабость и головные боли. Специалисты предупреждают, что задержка с обращением к врачам может привести к серьезным последствиям, таким как потеря слуха, нарушение речи и когнитивных способностей, сообщает novostivolgograda.ru.
Специалист подчеркнула, что инфекция развивается очень быстро, и недостаточное или несвоевременное лечение может быть смертельным. Для профилактики рекомендуется соблюдать гигиенические меры, такие как регулярное мытье рук и обработка продуктов. Также рекомендуется избегать посещения торговых центров и магазинов, чтобы уменьшить контакт с большим количеством людей.
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