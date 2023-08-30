Волгоградцев предупреждают о риске заражения менингитом

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жители Волгограда предупреждаются о риске заражения менингитом из-за неблагоприятной обстановки в других городах, как сообщает комитет по здравоохранению региона. Информацию об этой угрозе распространил главный специалист по детским инфекционным болезням Ирина Текучева из внештатного отдела здравоохранения Волгоградской области.

Фото: openverse.org

Специалист подчеркнула, что менингит вызывается вирусами, которые способны вызвать воспаление мозговых оболочек. Инфекция передается через капельки воздуха, а иногда даже через негигиеничные руки, пищу и даже воду из-под крана.

Типичные симптомы этого заболевания включают резкое повышение температуры, рвоту, слабость и головные боли. Специалисты предупреждают, что задержка с обращением к врачам может привести к серьезным последствиям, таким как потеря слуха, нарушение речи и когнитивных способностей, сообщает novostivolgograda.ru.

Специалист подчеркнула, что инфекция развивается очень быстро, и недостаточное или несвоевременное лечение может быть смертельным. Для профилактики рекомендуется соблюдать гигиенические меры, такие как регулярное мытье рук и обработка продуктов. Также рекомендуется избегать посещения торговых центров и магазинов, чтобы уменьшить контакт с большим количеством людей.

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