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Английский гинеколог Сехон назвала улучшение тонуса плюсом хождения без бюстгальтера

Здоровье

Многие женщины искусственно поддерживают свою грудь с помощью бюстгальтеров, однако, согласно акушеру-гинекологу Лаки Сехон из Великобритании, оказывается, что иногда отказ от этого предмета гардероба может приносить немало преимуществ. Даже несмотря на возможный дискомфорт в начале, который особенно ощущается женщинами с крупной грудью, ваше тело постепенно находит естественный способ поддерживать грудь без дополнительных средств.

Английский гинеколог Сехон назвала улучшение тонуса плюсом хождения без бюстгальтера
Фото: openverse.org

Улучшение формы и тонуса груди

Согласно заявлению врача, отказ от бюстгальтера может привести к улучшению формы груди и укреплению мышц. Мышцы, поддерживающие грудь, становятся более активными, делая грудь более упругой и подтянутой. Исследования также подтверждают, что без носки бюстгальтера мышечная ткань груди и спины может увеличиваться. Женщинам стоит быть готовыми к тому, что видимые изменения могут потребовать некоторого времени.

Повышение кровообращения

Один из неожиданных плюсов отказа от бюстгальтера — улучшение кровообращения. Ношение тесного бюстгальтера может ограничивать приток крови к мышцам груди и спины, что часто сопровождается болями. Позволив телу дышать без ограничений, вы способствуете более эффективному кровообращению, особенно актуальному для женщин с большой грудью.

Защита кожи от раздражений

Регулярное ношение бюстгальтера может привести к закупорке пор и раздражению кожи из-за задержки влаги, грязи и пота. Отказ от него способствует предотвращению возникновения механических угрей, вызванных трением и давлением на кожу. Кожа остаётся здоровой и красивой.

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Полезно ли женщинам ходить без бюстгальтера: врач удивил ответом.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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