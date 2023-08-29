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Эксперт рассказала о пользе популярного корейского блюда

1:36
Здоровье

Кимчи является одним из самых популярных в мире корейских блюд. Оно подается в виде закуски или гарнира к основному блюду и представляет собой консистенцию из моркови, пекинской капусты, редьки, чеснока, перца и соли. Это достаточно острая еда, поэтому рекомендуется съедать не более одной порции кимчи в день, рекомендует востоковед Анастасия Симонова.

Эксперт рассказала о пользе популярного корейского блюда
Фото: https://twoplaidaprons.com/traditional-napa-cabbage-kimchi/

"Кимчи можно заказать в каждом корейском ресторане или увидеть на полках магазинов, специализирующихся на корейской или азиатской кухне. Однако в Корее повсеместно предпочитают домашний кимчи покупному. Корейцы верят, что приготовленный с любовью кимчи сохраняет лучшую форму ферментации по сравнению с готовым кимчи из супермаркета", — отмечает эксперт специально для Pravda.Ru.

Кимчи чрезвычайно полезен для здоровья, так как в короткие сроки помогает:

  • нормализовать флору кишечника,
  • снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний,
  • понизить уровень сахара в крови,
  • избавиться от тревоги и депрессии.

В своем составе кимчи абсолютно не содержит жиров и белков, напротив, блюдо богато клетчаткой, витаминами группы А и С, минералами, пробиотиками и антиоксидантами.

"Кимчи также помогает сохранить молодость и эластичность кожи, избавиться от кожных высыпаний, всесторонне укрепляет иммунную систему человека, продлевает здоровую активность головного мозга на долгие годы", — резюмирует эксперт.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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