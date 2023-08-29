Онколог Васильева: самый опасный для молодежи вид рака

Онколог Маргарита Васильева поделилась своим мнением о самом опасном виде рака для молодежи. Эта информация была предоставлена изданию "Подмосковье сегодня".
Согласно последнему исследованию, проведенному учеными из Национального университета Сингапура, наибольшей уязвимостью перед раком желудочно-кишечного тракта обладают люди в возрасте от 30 до 40 лет. Именно эта возрастная группа чаще всего сталкивается с данным заболеванием. Более того, статистика заболеваемости продолжает увеличиваться.
"Ученые проанализировали информацию о здоровье почти 563 тысяч пациентов. Несмотря на то, что пока еще рано говорить о точных причинах, становится очевидным, что молодые люди наиболее уязвимы. С возрастом риск заболевания снижается", — подчеркнула эксперт.
Согласно словам Васильевой, для предотвращения развития рака желудочно-кишечного тракта чрезвычайно важно следовать правильному и здоровому рациону. Важно исключить из питания продукты с высоким содержанием жиров и соли, а также ограничить употребление обработанных мясных изделий, таких как сосиски, колбасы и копчености.
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