Травматолог Баринов назвал опасность гиподинамии для детских ног

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современные дети все чаще проводят время с гаджетами и все реже предпочитают активный образ жизни: участие в подвижных играх и занятия спортом сокращаются. Это отрицательно влияет на их здоровье. Дмитрий Баринов, заведующий травматологическим отделением городской поликлиники №5, подчеркивает, что дети все чаще сталкиваются с проблемами в костно-мышечной системе. Это явление наблюдается как среди младших школьников, так и среди старшеклассников.

Фото: openverse.org

Одной из наиболее актуальных проблем, возникающих в области детской ортопедии из-за недостатка двигательной активности, является плоскостопие. Чтобы справиться с этой неприятной болезнью, эффективно применяются лечебная физкультура, массаж, физиотерапевтические процедуры и специальная ортопедическая обувь.

"В городской поликлинике №5 запущен проект по профилактике плоскостопия, — рассказывает доктор Баринов. — Традиционно в детских поликлиниках осмотр стопы производится визуально. Но мы оцениваем функциональное состояния стопы ребенка при помощи скринингового метода — компьютерной плантографии. Метод безопасный и позволяет определить наличие и степень плоскостопия, оценить состояние сводов стопы. Для этого босого пациента ставят на стеклянную платформу плантографа и веб-камерой с углом обзора 120 градусов производят снимок подошвенных поверхностей стоп. Своевременная диагностика стопы позволяет выявить патологию на ранних стадиях и дать рекомендации по предотвращению развитии различных заболеваний опорно-двигательной системы".

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