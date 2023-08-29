Педиатр не советует давать детям успокоительные перед школой

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики не доказали, что успокоительные препараты могут как-то помочь детям в школе, например, лучше думать на занятиях или получить отличные оценки на экзаменах. Об этом рассказала врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD "Проспект Вернадского" ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова.

Фото: "Children at school" by Lupuca is licensed under CC BY-SA 2.0.

Врач подчеркнула, что на сегодняшний день нет никаких доказательств не только эффективности, но и безопасности разрекламированных "успокоительных" препаратов растительного происхождения. Педиатр считает, что такие лекарства могут помочь детям только за счёт эффекта плацебо.

А вот более серьёзные препараты может назначить исключительно врач.

"Если мы говорим о таких препаратах, как нейролептики, антидепрессанты и транквилизаторы, — то купить их можно только по рецепту, после тщательного обследования пациента. Поэтому в любом случае без осмотра врача и установки диагноза давать ребенку перед экзаменом успокоительные препараты не нужно", — подчеркнула Казаринова, слова которой приводит Газета.Ru.

Гораздо эффективнее успокоительных перед школой будет визит к детскому психологу, уверена педиатр. Но желательно идти на консультацию к специалисту не накануне важного мероприятия, а заранее, если у ребёнка наблюдаются потеря сна и аппетита, постоянная усталость, если ребёнок непривычно возбуждён или, наоборот, стал чересчур замкнутым.

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Доктор Комаровский об успокоительных средствах для детей