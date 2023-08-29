Диетолог Соломатина рассказала, как сжигать жир во сне

По ночам в организме человека активно вырабатывается соматотропный гормон, который способствует расщеплению жира, поделилась доктор-диетолог Елена Соломатина.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По утверждению специалистки, в ночное время соматотропный гормон, обычно отвечающий за рост у подростков, переключается на процесс жиросжигания у взрослых. Важно, однако, соблюдать определенные условия, чтобы стимулировать механизм восстановления и детоксикации организма. Для этого необходимо ложиться спать в определенное время, самый оптимальный период с 23:30 до 03:00.

Второй важный момент — не нарушать функцию соматотропного гормона за счет потребления ужином продуктов с высоким содержанием углеводов. Рекомендуется предпочесть белковую пищу, такую как рыба или творог, что способствует более эффективной работе гормона.

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КАК СЖИГАТЬ ЖИР ВО СНЕ? 3 Работающих Способа!