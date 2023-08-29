Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе кабачков.
Соломатина назвала кабачок крайне полезным низкокалорийным овощем, который прекрасно усваивается организмом. Кабачки содержат витамины, улучшающие зрение, кожу и волосы. Данный овощ, по словам эксперта, укрепляет костную систему и способствует нормализации давления.
Медик объяснила, что кабачки важно правильно приготовить.
Ранее диетолог Соломатина назвала самую полезную сладость для пожилых людей.
"Кабачки обычно запекают, отваривают или используют в супах. Кабачки хорошо идут как гарнир к запеченному мясу. Их можно есть и сырыми, особенно молодые", — цитирует слова медика "Вечерняя Москва".
Соломатина отметила, что кабачки не нужно жарить, так как при жарке они теряют свои полезные свойства.
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