Врач-диетолог назвала правильные способы приготовления кабачков

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе кабачков.

Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Соломатина назвала кабачок крайне полезным низкокалорийным овощем, который прекрасно усваивается организмом. Кабачки содержат витамины, улучшающие зрение, кожу и волосы. Данный овощ, по словам эксперта, укрепляет костную систему и способствует нормализации давления.

Медик объяснила, что кабачки важно правильно приготовить.

Ранее диетолог Соломатина назвала самую полезную сладость для пожилых людей.

"Кабачки обычно запекают, отваривают или используют в супах. Кабачки хорошо идут как гарнир к запеченному мясу. Их можно есть и сырыми, особенно молодые", — цитирует слова медика "Вечерняя Москва".

Соломатина отметила, что кабачки не нужно жарить, так как при жарке они теряют свои полезные свойства.

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КАБАЧОК – польза и вред.