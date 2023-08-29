Диетолог Мухина: дыню опасно сочетать с алкоголем

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Марият Мухина предостерегла от негативных последствий неправильного сочетания дыни с другими продуктами, сообщает MEDIKFORUM. RU. В ходе интервью Мухина поделилась информацией о том, что совмещение дыни с кисломолочными продуктами может неблагоприятно повлиять на процессы пищеварения и вызвать диарею.

Фото: openverse.org

Она также подчеркнула, что стоит избегать сочетания дыни с алкогольными напитками, особенно с пивом. Диетолог отметила, что такое сочетание продуктов может спровоцировать метеоризм, диарею, колики и тошноту.

Дополнительно стоит отметить, что дыня является весьма полезным и освежающим фруктом, богатым витаминами и минералами. Однако, как подчеркнула Мухина, для поддержания оптимального здоровья следует учитывать правильные комбинации продуктов в рационе.

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