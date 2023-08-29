Елена Соломатина рассказала, что употребление кофе может уменьшить женскую грудь

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла удивительное открытие, которое заставит многих женщин задуматься о своих кофейных привычках. Она поделилась своими наблюдениями: избыточное употребление кофе может вызвать нежелательные изменения в размере груди у женщин.

Фото: openverse.org

Влияние кофе на женское тело

Это открытие может прийти в качестве шока для многих женщин, особенно для тех, кто потребляет большие количества кофе. Доктор Соломатина выделяет важный фактор - связь между кофе и генетикой. Она ссылается на проведенное Лундским университетом исследование, которое демонстрирует потенциальные последствия избыточного потребления кофе для груди женщин.

Научное исследование, проведенное Лундским университетом, выявило связь между определенным геном и размером груди. Это относится к женщинам, обладающим определенной генетической предрасположенностью. Согласно этому исследованию, женщины с определенным геном могут столкнуться с уменьшением размера груди, если их потребление кофе превышает трех чашек в день. Соломатина подчеркивает, что это касается только носительниц определенного варианта гена С.

Однако существует главная проблема: невозможно точно определить, является ли кто-то носителем данного гена. Это ставит под вопросом будущие изменения размера груди. Для желающих сохранить привычный размер груди, доктор Соломатина рекомендует придерживаться умеренного уровня потребления кофе и тщательно следить за своим общим здоровьем.

Елена Соломатина подчеркивает, что чрезмерное потребление кофе может вызвать не только изменения в размере груди, но и другие проблемы, такие как бессонница, нервозность и повышенное давление. Важно помнить, что здоровый образ жизни и сбалансированное питание являются ключевыми факторами для поддержания красоты и благополучия на долгие годы.

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Кофе УМЕНЬШАЕТ размер ГРУДИ ??!!!