Ирландский стоматолог Кларк: алкоголь разрушает зубы, уменьшая во рту количество слюны

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поддержание здоровья зубов играет огромную роль в общем благополучии человека. Однако люди, увлекающиеся употреблением алкогольных напитков, сталкиваются с рядом проблем, которые могут повредить их улыбку. Об этом сообщил стоматолог из Ирландии Алан Кларк.

Фото: openverse.org

Алкогольные напитки, особенно крепкие, часто вызывают так называемый "сухой рот". Это связано с тем, что алкоголь уменьшает количество слюны, которая играет важную роль в поддержании влажности полости рта. Слизистая оболочка рта нуждается во влажности для борьбы с налетом и бактериями. Недостаток слюны может привести к повышенному риску проблем со здоровьем зубов.

Пагубное воздействие на эмаль и чувствительность

Помимо сухости рта, употребление алкогольных напитков может привести к разрушению эмали зубов и увеличению их чувствительности. Эмаль — это защитный слой, который предохраняет зубы от повреждений и кариеса. Однако воздействие алкоголя может ослабить этот слой и сделать зубы более уязвимыми.

Особое внимание стоит уделить любимому многими шипучему напитку — просекко. Этот напиток имеет несколько коварных компонентов, которые могут негативно повлиять на зубы.

Газы

Углекислота, которая придает напитку шипучесть, может повредить эмаль зубов со временем.

Этанол

Алкогольные напитки вызывают сухость рта и могут привести к потере влаги, необходимой для защиты зубов.

Сахар

Высокое содержание сахара в просекко может способствовать развитию кариеса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ОРГАНИЗМ