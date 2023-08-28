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Врач-эндокринолог рассказал об осложнениях из-за повышения сахара в крови

1:23
Здоровье

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru рассказал, какие последствия могут наступить при повышении сахара в крови до критических отметок.

Врач-эндокринолог рассказал об осложнениях из-за повышения сахара в крови
Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

Медик объяснил, что диабет опасен осложнениями.

"Осложнения, как правило, никак не заметны: осложнения на глаза — слепота, на почки — хроническая почечная недостаточность, на полинейропатии, гангрены конечностей могут быть с ампутациями", — рассказал врач.

Эндокринолог отметил, что человек не чувствует осложнения, которые выявляются только в процессе профилактических осмотров.

Калинчев предупредил, что можно умереть от передозировки сахароснижающими препаратами. Смерть в этом случае наступает от гипогликемии.

"Для этого вот в 3 часа ночи сахар как раз и рекомендуется замерять, глюкозу в крови ночью, чтобы не пропустить этот момент", — дал совет эксперт.

Врач упрекнул диабетиков в том, что они не хотят выполнять медицинские рекомендации. Он уверен, что сложности возникают от того, что люди не хотят лечиться.

Калинчев предостерёг от самолечения и призвал обращаться за помощью к эндокринологу, который подберёт пациенту терапию.

Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал о вреде варенья.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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