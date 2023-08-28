Уролог Антонов считает попытки повысить либидо у мужчин при помощи афродизиаков сомнительным способом

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Афродизиаки — не лучший способ лечение потенции у мужчин, считает к. м.н., врач-уролог, андролог Константин Антонов.

Фото: "Eskimo Kiss" by Tela Chhe is licensed under CC BY 2.0.

"Разнообразные добавки и препараты со свойствами афродизиаков сегодня распространены, однако их эффективность нередко сводится к эффекту плацебо", — отметил Антонов.

Врач сообщил, что специалисты до сих пор не знают, как действуют афродизиаки. Некоторые считают, что эти вещества способствуют повышению кровоснабжения и чувствительности за счёт расширения сосудов половых органов, снятия психологических зажимов и расслабления мышц.

Однако, вопреки распространённому мнению, уровень тестостерона при помощи афродизиаков поднять не получится, улучшению половой функции эти вещества никак не способствуют, пишет Газета.Ru.

Зато приём афродизиаков чреват негативными последствиями, в частности, бессонницей, головной болью, болями в животе и сбоями в работе ЖКТ. А если у человека уже есть заболевания пищеварительной или сердечно-сосудистой систем, от приёма этих веществ точно лучше отказаться, подчеркнул врач.

А вот если у пациента наблюдается снижение либидо, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, потому что это может быть симптомом разных заболеваний, включая онкологию.

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