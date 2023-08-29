Ученые во главе с Оливией Лич рассказали о пользе сауны для сердца

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно недавнему исследованию проведенному учеными из университета Бригама Янга в США, регулярное посещение сауны может оказать значительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Этот метод тепловой терапии может оказаться не только приятным способом провести время, но и эффективным средством улучшения состояния сердца и сосудов.

Фото: openverse.org

Снижение артериального давления

Саунотерапия, основанная на пассивной терапии теплом, давно известна своими благоприятными воздействиями на организм. Согласно результатам исследования, посещение сауны может способствовать снижению высокого артериального давления, которое является фактором риска для серьезных заболеваний, таких как патологии сердца и сосудов, инсульт, проблемы с глазами и болезни почек.

Кроме того, повышенное давление может привести к повреждению артерий, ограничивая нормальный кровоток и поступление кислорода к сердцу.

Исследование американских ученых нашло свои корни в предыдущих исследованиях, проведенных в Финляндии. Ранее исследование выявило интересную тенденцию: люди, часто посещающие сауну, проводя в ней 19 минут или более, подвержены меньшему риску развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто не прибегает к такой терапии. Свежие исследования дополнили эти результаты, подтвердив, что физиологический ответ на сеанс сауны был одинаковым как для молодых, так и для среднего возраста людей.

Детали исследования

Для достижения этих результатов, исследователи провели эксперимент, включив 10 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет, а также 8 участников в возрасте от 50 до 64 лет. Все участники прошли сеансы саунотерапии, длительностью по 20 минут, при температуре 80°C. Значительных нежелательных эффектов среди участников не выявлено.

Эти результаты подчеркивают значимость регулярных посещений сауны для здоровья сердца и сосудов. Сказанное говорит о том, что длительная термическая терапия может оказать положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему без необходимости принимать кардинальные меры.

Оливия Лич, студентка магистратуры университета Бригама Янга и первый автор исследования, подчеркивает, что это открытие может иметь важное значение для тех, кто стремится улучшить свое кардиоваскулярное здоровье.

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