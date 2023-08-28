Диетолог назвал продукт, который категорически нельзя сочетать с кофе

Кофе, пожалуй, является одним из самых популярных напитков в мире. Многие люди не представляют своего дня без чашки этого крепкого и бодрящего напитка.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Тем не менее, специалист по снижению веса Павел Исанбаев подчеркнул, что кофе может представлять серьезную угрозу для здоровья, особенно если употреблять его с шоколадом.

По его словам, сочетание кофе с шоколадом может вызвать резкий подъем и затем падение уровня глюкозы в крови, что может привести к состоянию гипогликемии.

"Это состояние проявляется симптомами, такими как слабость, головокружение, холодный липкий пот и сонливость. Эти симптомы могут быть умеренными или более выраженными, в зависимости от индивидуальных особенностей организма", — пояснил специалист.

Ранее было сообщено, что употребление кофе может оказать положительное влияние на печень, улучшая ее функцию и способствуя более быстрой регенерации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КАК КОФЕ ВЛИЯЕТ НА УСВАИВАНИЕ ВИТАМИНОВ И ПРЕПАРАТОВ