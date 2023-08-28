Эндокринолог Павлова поделилась способом по снижению веса без тренировок и диет

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась способом по снижению веса без изнурительных тренировок и жестких диет.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Медик рекомендует выпивать стакан теплой (или даже горячей — до 50 °C) воды за 30-40 минут до обеда. Это активизирует выработку гормона насыщения — холецистокинина, который помогает снизить аппетит и уменьшить количество потребляемой пищи, что положительно сказывается на фигуре.

После приема воды, врач советует употребить суп. Суп должен быть умеренно жирным и содержать твердые кусочки пищи, которые следует тщательно пережевывать — медленно и вдумчиво.

"Человек, который съел горячий суп, может удовлетворить свой голод меньшим объемом еды и избежать переедания. Возможно, даже второе блюдо не понадобится", — отмечает Павлова в своем социальном аккаунте.

Она также подчеркивает, что для тех, кто сталкивается с проблемами мочевой кислоты, следует избегать супов на мясном бульоне и с добавлением щавеля или шпината. В этом случае рекомендуется предпочитать овощные супы.

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