Диетолог Мухина: Кефир должен быть в рационе всех пенсионеров

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Марият Мухина выделила напиток, который рекомендуется добавлять в рацион всех пенсионеров. Этим напитком является кефир, как сообщает "Москва 24".

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Согласно словам специалиста, с возрастом кожа становится менее здоровой, она становится склонной к трещинам и легко травмируется. Однако кефир содержит витамины группы В, которые могут предотвратить эти проблемы. К тому же в кефире содержится много кальция, а также витаминов A, E и D, что положительно влияет на состояние волос, костей и мышц. При употреблении этого кисломолочного продукта улучшается также иммунитет.

И, наконец, кефир оказывает положительное воздействие на легкие, что особенно важно для пожилых людей, чьи дыхательные функции часто нуждаются в поддержке.

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