"Риск появления рака": Врач назвал продукты, которые убивают желудок

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует категория блюд, которая может нанести вред не только больным, но и здоровым людям. Гастроэнтеролог Сергей Вялов выделил некоторые продукты, которые могут оказать негативное воздействие на желудок.

Фото: Wikipedia

Высокий уровень заболеваний желудка связан с использованием острых специй, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и воздействовать на выработку желудочной кислоты. Примеры стран, где такая еда широко распространена, включают Индию, Мексику и страны Юго-Восточной Азии.

Пища, обладающая кислым вкусом или слишком горячая и холодная, может оказать отрицательное воздействие на желудок и его кровоснабжение, что, в конечном итоге, может повлиять на его здоровье.

Блюда с высоким содержанием жиров, приготовленные в масле или подвергнутые копчению, могут содержать канцерогены и увеличивать риск развития раковых заболеваний. Более того, они могут способствовать усилению воспалительных процессов в организме.

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