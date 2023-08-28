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Британский врач Канани назвал самый вредный завтрак

1:29
Здоровье

Часто мы слышим от разных специалистов о полезности кисломолочных продуктов. Говорят, что йогурт — это почти идеальный выбор для завтрака. Но британский врач и фармацевт Аббас Канани считает, что употребление йогурта с кусочками цитрусовых фруктов по утрам следует избегать вообще.

Британский врач Канани назвал самый вредный завтрак
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

"И йогурт, и цитрусовые содержат кислоты, которые могут раздражать желудок. У многих людей это может вызвать метеоризм, вздутие живота и изжогу. То же самое относится и к апельсиновому соку, который часто считается идеальным напитком для бодрости и энергии утром", — приводит Express слова Канани.

Врач рекомендует тем, кто предпочитает легкие молочные завтраки, выбирать греческий йогурт без добавленного сахара и добавлять в него орехи, бананы или ягоды. Однако если после такой пищи появляется дискомфорт, экспериментировать с молочными продуктами лучше прекратить.

"В общем, йогурты не всегда являются лучшим вариантом для завтрака, так как полезные бактерии, способствующие пищеварению, действуют эффективно только при наличии пищи в желудке. В противном случае они просто разрушаются желудочным соком", — подчеркивает специалист.

Он также советует следить за тем, как организм реагирует на различные продукты, особенно если у вас чувствительный желудок или проблемы с пищеварением.

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ВРЕД ЙОГУРТА
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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