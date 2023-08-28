Диетолог Ирина Мансурова назвала главную ошибку при похудении

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Ирина Мансурова выделила одну из основных ошибок в стратегии по снижению веса — это создание калорийного дефицита или пропуск приемов пищи.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По словам эксперта, такой подход приводит к быстрой адаптации организма и его стремлению сохранять энергию.

Она предостерегает от того, что если вернуться к обычному рациону после периода ограничений, организм не успевает адаптироваться к новым условиям, что в итоге может вызвать быстрое возвращение потерянных килограммов.

"Поэтому не следует сокращать рацион более чем на 25% от ежедневной калорийности, учитывая возраст, пол и образ жизни. Также не стоит пропускать приемы пищи, поскольку это не способствует ускорению процесса похудения", — подчеркнула врач.

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Фатальные ошибки в Похудении