Ученые назвали вид кофе, который защищает от деменции

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное итальянскими учеными, показало, что употребление эспрессо может служить защитой от развития болезни Альцгеймера, сообщает Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Было выявлено, что эспрессо способствует предотвращению слипания тау-белка, ключевого фактора в возникновении деменции.

Ученые провели ряд экспериментов, включающих приготовление нескольких порций эспрессо и анализ их химического состава. В ходе исследования стало ясно, что вещества, содержащиеся в кофе, взаимодействуют с укороченной формой тау-белка в течение 40 часов. Оказалось, что укороченные фибриллы тау-белка оказывают минимальное воздействие на клетки.

Дополнительные эксперименты подтвердили, что как кофеин, так и экстракт из эспрессо способны связываться с тау-фибриллами. Это свойство делает напиток ценным в сражении с деменцией.

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