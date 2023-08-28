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Врач Денисенко назвала продукты, которые способствуют развитию депрессии

1:41
Здоровье

Исследования показывают, что люди, выбирающие овощи, фрукты и рыбу, могут существенно уменьшить вероятность развития депрессии. Это невероятное открытие подчеркивает важность правильного питания для поддержания нашего эмоционального состояния, сообщает MedPulse.

Врач Денисенко назвала продукты, которые способствуют развитию депрессии
Фото: Wikipedia

Избегайте этих продуктов

Врач-диетолог Людмила Денисенко собрала свой экспертный список продуктов, которые следует исключить из вашего рациона, если вы стремитесь избежать депрессивных состояний и поднять свой дух. Подчеркнем главные из них:

  • Фастфуд 

Исследования показывают, что употребление фастфуда в регулярных дозах может стать катализатором клинической депрессии. Это связано с содержанием вредных ингредиентов, которые воздействуют на наше эмоциональное состояние.

  • Алкоголь

Алкоголь, помимо своего известного воздействия на организм, способен сбивать с толку ваше сознание, вызывать обезвоживание и глубокую сонливость. Его негативное влияние на вашу психологию также неоспоримо.

  • Газировка

Сладкие газированные напитки, богатые сахаром, могут привести к резким скачкам уровня сахара в крови, вызывая эмоциональные колебания и даже депрессию. Ваша энергия будет взлетать и падать, как бумеранг настроения.

  • Снеки

Чипсы, соленые орешки и другие виды снеков — настоящие враги вашего здоровья. Они способствуют зависимости и тормозят выработку гормона радости, который известен как эндорфин. Однако, если вы цените свое настроение, стоит минимизировать их употребление.

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Как справиться с депрессией и поднять настроение? Полезные продукты против депрессии и тревожности
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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