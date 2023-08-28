Цены на проживание в отелях взлетели: эксперты назвали среди самых подорожавших для туристов стран Италию и Испанию

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цены на отели по всему миру резко выросли, в среднем почти на 50% по сравнению со временами, предшествовавшими пандемии, согласно данным гостиничной аналитики исследовательской компании STR.

Фото: openverse

Рост цен особенно заметен в европейских городах и странах. Основной причиной такого резкого роста мировых цен на отели, как сообщает компания, являются высокие тарифы, распространённые в Европе. В июле среднесуточная стоимость проживания (ADR) по всему миру выросла на 6,3% по сравнению с предыдущим годом, при этом в Европе наблюдался более высокий темп роста — 13,4%. В Италии наблюдался рост на 51%, в то время как в Великобритании и Испании рост составил примерно по 30%.

Однако наиболее заметный рост был зафиксирован во Франции, где ADR увеличился на 87% по сравнению со временами, предшествовавшими пандемии. Даже по сравнению с предыдущим годом цены выросли на 36%. Основной движущей силой, стоящей за этим повышением цен, называют увеличение затрат на электроэнергию и другие связанные с этим существенные расходы.

Несмотря на это, отели ещё не исчерпали резерв отложенного спроса из-за пандемии COVID-19, что позволяет им поддерживать высокие цены. Аналитики прогнозируют, что аномальная жара этого лета может привести к более умеренному спросу, что приведет к менее резкому росту цен в 2024 году.

Однако некоторые очень популярные направления могут рассказать совсем другую историю. Например, в Париже, где в настоящее время цены на гостиничные номера выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом, ожидается более значительный рост цен в следующем году, когда здесь пройдут летние Олимпийские игры. Некоторые эксперты даже предполагают, что в таких случаях цены потенциально могут удвоиться.

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