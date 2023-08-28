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Диетологи предоставили базовую программу по снижению веса

2:33
Здоровье

Многие люди стремятся к целенаправленному снижению веса, особенно в таких сложных областях, как бедра. Хотя немедленные результаты могут оказаться недостижимыми, эксперты предлагают эффективные стратегии изменения распределения жира в организме. Не у всех есть лишний вес в области бедер, но для тех, у кого он есть, похудение в этой области может оказаться более сложным, чем в других регионах. Эндокринологи отмечают, что определенные люди предрасположены к накоплению веса в определенных областях из-за генетических факторов. Однако выбор образа жизни также может способствовать этому явлению.

Диетологи предоставили базовую программу по снижению веса
Фото: openverse

Жир часто скапливается на бедрах для защиты репродуктивных и внутренних органов, но избыток жира в этой области может негативно сказаться на здоровье, потенциально приводя к повышению уровня висцерального жира и сердечно-сосудистым заболеваниям. Генетика, гормоны, уровень стресса и пол — все это влияет на накопление жира, подчеркивая важность комплексного подхода. Сбалансированное питание и регулярные физические упражнения имеют значительные преимущества в снижении процентного содержания жира в организме и изменении его распределения. Установление основополагающего режима имеет ключевое значение, особенно для мужчин, склонных к увеличению веса в животе, и женщин, переживающих менопаузу.

Тем не менее, не следует полагаться исключительно на физические упражнения для целенаправленного снижения веса. Уделение приоритетного внимания достаточному сну и увлажнению дополняет упражнения для сердечно-сосудистой системы и силовые тренировки, а также сбалансированную диету.

Здоровый, устойчивый подход имеет жизненно важное значение; быстрые меры, такие как экстремальные диеты или чрезмерные физические нагрузки, могут привести к контрпродуктивному восстановлению веса. Эндокринологи рекомендуют не менее 150 минут умеренной аэробной активности или 75 минут интенсивной аэробной активности в неделю, сопровождаемой ежедневным сном продолжительностью от семи до девяти часов. Адекватное увлажнение и умеренное потребление алкоголя имеют решающее значение для поддержания здорового режима сна и предотвращения сбоев в гормональном фоне, связанных с аппетитом и накоплением жира.

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❤️КАК УБРАТЬ ЖИВОТ? КАК ПОХУДЕТЬ В ОБЛАСТИ ТАЛИИ? Врач эндокринолог, диетолог Ольга Павлова.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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