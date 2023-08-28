European Journal of Preventive Cardiology: сколько нужно ходить, чтобы снизить риск смерти

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для уменьшения риска смерти от различных заболеваний достаточно совершать четыре тысячи шагов в день. Эту информацию предоставила "Российская газета" со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

Ученые пришли к выводу, что для снижения вероятности летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний достаточно сделать хотя бы 2 300 шагов в день.

Было выявлено, что чем больше человек осуществляет прогулок, тем более заметно снижается риск его смерти от различных заболеваний.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.