Для уменьшения риска смерти от различных заболеваний достаточно совершать четыре тысячи шагов в день. Эту информацию предоставила "Российская газета" со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале European Journal of Preventive Cardiology.
Ученые пришли к выводу, что для снижения вероятности летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний достаточно сделать хотя бы 2 300 шагов в день.
Было выявлено, что чем больше человек осуществляет прогулок, тем более заметно снижается риск его смерти от различных заболеваний.
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