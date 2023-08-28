Диетолог Соломатина: Самая полезная сладость для пожилых людей

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась секретом самой полезной сладости для пожилых людей, и оказалось, что это халва, как сообщает "Москва 24". В разных видах этого лакомства содержится клетчатка, которая благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Фото: Wikipedia

Подсолнечная халва богата витамином Е, который замедляет процесс старения и помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Арахисовая халва обогащена кремнием, особенно важным для пожилых людей, так как поддерживает крепкость костей, зубов, здоровье кожи, хрящей и сухожилий. Кунжутная халва является источником кальция, а миндальная богата магнием.

"Кунжут — богатейший источник кальция. Мы привыкли ассоциировать этот элемент с продуктами животного происхождения, но кальций можно получить и из растительной пищи. Если рассматривать миндальную халву, то в ней содержится много магния. Он важен для поддержания костной системы, оказывает успокаивающее действие, снижает давление, что имеет значение для пожилых людей", — пояснила врач.

Халва из льняных семян является источником омега-3 жирных кислот, которые способствуют нормализации уровня холестерина и обладают противовоспалительными свойствами.

Однако стоит отметить, что употребление халвы не рекомендуется людям с диабетом, ожирением и инсулинорезистентностью.

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