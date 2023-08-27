Датские ученые указали на противовоспалительное действие кофе с молоком

Исследования ученых Университета Копенгагена в Дании проливают свет на удивительные свойства обычной чашки кофе с молоком, демонстрируя её потенциал в борьбе с воспалительными процессами в организме человека. Эти революционные открытия основаны на уникальном сочетании белков и антиоксидантов, которые вдвойне усиливают иммунные функции.
Антиоксиданты, известные также как полифенолы, являются неотъемлемой частью человеческого организма, а также встречаются в растениях, фруктах и овощах. Они активно используются в пищевой промышленности для поддержания свежести и срока годности продуктов, благодаря своей способности замедлять окисление.
Полифенолы также признаны важными для здоровья человека, так как они способствуют снижению уровня окислительного стресса в организме, который, в свою очередь, связан с воспалительными реакциями.
Несмотря на многочисленные исследования, остается ещё множество неизведанных аспектов в области взаимодействия полифенолов с другими молекулами, такими как белки, которые попадают в организм с пищей. Для полного понимания этого процесса требуются дополнительные исследования.
Для выяснения, как полифенолы взаимодействуют с белками и как это влияет на противовоспалительные свойства, ученые провели ряд экспериментов на иммунных клетках. В рамках исследования, некоторые клетки были подвергнуты искусственному воспалению, после чего им были предоставлены различные дозы полифенолов в сочетании с аминокислотами, в то время как другие клетки получили только полифенолы в тех же дозах. Контрольная группа не получала никакого воздействия.
Результаты оказались поразительными: иммунные клетки, которым было предоставлено сочетание полифенолов и аминокислот, проявили вдвое более эффективную борьбу с воспалением по сравнению с клетками, получавшими только полифенолы. Это открытие заинтересовало ученых и подтолкнуло их к более глубокому изучению этого явления.
Доцент Андрю Уильямс, соавтор исследования из департамента ветеринарных и медицинских наук факультета здравоохранения и медицинских наук, подчеркивает, что данное открытие является лишь первым шагом. Последующие этапы будут включать исследования воздействия данного сочетания на животных.
Предыдущие исследования также подтверждают, что полифенолы взаимодействуют с белками, содержащимися в мясных продуктах, молоке и даже пиве. В дополнительных исследованиях ученые доказали, что подобное взаимодействие имеет место и в напитке, состоящем из кофейных зерен и молока. Такое взаимодействие становится возможным благодаря наличию полифенолов в кофейных зернах и белков в молоке.
Профессор Марианне Ниссен Лунд из департамента пищевых наук, возглавившая исследование, подчеркивает, что данное открытие является прорывом. Она отмечает, что реакция между полифенолами и белками происходит даже в некоторых кофейных напитках с молоком, что является интересным и важным результатом.
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