Датские ученые указали на противовоспалительное действие кофе с молоком

3:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования ученых Университета Копенгагена в Дании проливают свет на удивительные свойства обычной чашки кофе с молоком, демонстрируя её потенциал в борьбе с воспалительными процессами в организме человека. Эти революционные открытия основаны на уникальном сочетании белков и антиоксидантов, которые вдвойне усиливают иммунные функции.

Фото: "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Антиоксиданты и их роль

Антиоксиданты, известные также как полифенолы, являются неотъемлемой частью человеческого организма, а также встречаются в растениях, фруктах и овощах. Они активно используются в пищевой промышленности для поддержания свежести и срока годности продуктов, благодаря своей способности замедлять окисление.

Полифенолы также признаны важными для здоровья человека, так как они способствуют снижению уровня окислительного стресса в организме, который, в свою очередь, связан с воспалительными реакциями.

Раскрываем тайны взаимодействия

Несмотря на многочисленные исследования, остается ещё множество неизведанных аспектов в области взаимодействия полифенолов с другими молекулами, такими как белки, которые попадают в организм с пищей. Для полного понимания этого процесса требуются дополнительные исследования.

Исследование: полифенолы и белки в действии

Для выяснения, как полифенолы взаимодействуют с белками и как это влияет на противовоспалительные свойства, ученые провели ряд экспериментов на иммунных клетках. В рамках исследования, некоторые клетки были подвергнуты искусственному воспалению, после чего им были предоставлены различные дозы полифенолов в сочетании с аминокислотами, в то время как другие клетки получили только полифенолы в тех же дозах. Контрольная группа не получала никакого воздействия.

Результаты оказались поразительными: иммунные клетки, которым было предоставлено сочетание полифенолов и аминокислот, проявили вдвое более эффективную борьбу с воспалением по сравнению с клетками, получавшими только полифенолы. Это открытие заинтересовало ученых и подтолкнуло их к более глубокому изучению этого явления.

Будущее исследований

Доцент Андрю Уильямс, соавтор исследования из департамента ветеринарных и медицинских наук факультета здравоохранения и медицинских наук, подчеркивает, что данное открытие является лишь первым шагом. Последующие этапы будут включать исследования воздействия данного сочетания на животных.

От кофейных зерен до чашки: полифенолы и белки

Предыдущие исследования также подтверждают, что полифенолы взаимодействуют с белками, содержащимися в мясных продуктах, молоке и даже пиве. В дополнительных исследованиях ученые доказали, что подобное взаимодействие имеет место и в напитке, состоящем из кофейных зерен и молока. Такое взаимодействие становится возможным благодаря наличию полифенолов в кофейных зернах и белков в молоке.

Профессор Марианне Ниссен Лунд из департамента пищевых наук, возглавившая исследование, подчеркивает, что данное открытие является прорывом. Она отмечает, что реакция между полифенолами и белками происходит даже в некоторых кофейных напитках с молоком, что является интересным и важным результатом.

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Кофе с молоком оказывает противовоспалительное действие