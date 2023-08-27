Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Мурино мужчина сбил пешехода и скрылся
Ученые выяснили, что мясо приводит к инфекциям мочевыводящих путей
Датские ученые указали на противовоспалительное действие кофе с молоком
Терапевт Чиркова: Единственный эффективный способ убрать жир на животе
Обманите время: как после 50-55 лет быть стройной и активной
В США могут начать процедуру импичмента в отношении Байдена
JACC Advances: дорожный шум вызывает гипертонию
Симоньян заявила, что желающие вернуться в РФ должны помочь участникам СВО
Medicalxpress: Врач Портер рассказал о продуктах, ведущих к образованию камней в почках

Врач-диетолог Дюваль поделилась способом избавиться от запора без таблеток

Здоровье

Поиски эффективных методов борьбы с запорами могут быть непростой задачей, особенно для пожилых россиян. Однако не всегда необходимо прибегать к таблеткам. Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о том, как натуральные продукты и напитки могут помочь улучшить моторику кишечника.

Врач-диетолог Дюваль поделилась способом избавиться от запора без таблеток
Фото: openverse.org

Настой овса: природное стимулирование кишечника

Среди натуральных продуктов, способных эффективно наладить работу кишечника, особое место занимает настой овса. Это натуральное средство способствует стимуляции желудочно-кишечного тракта и регулированию его моторики. Более того, настой овса положительно влияет на функционирование печени — важного фильтра организма.

Рецепт приготовления овсяного настоя

  • Начните с тщательного промывания горсти овса.
  • Переложите злаки в термос или стеклянную банку.
  • Залейте овес 1 литром горячей воды.
  • Плотно закройте и оставьте смесь настаиваться примерно ночь.
  • Процедите настой, избавившись от жмыха.

Готовый настой готов к употреблению.

Дозировка и употребление настоя овса

Если у вас нет серьезных проблем со здоровьем и вас беспокоит лишь нерегулярный стул, настой овса можно употреблять между приемами пищи в течение дня по полчашки, не разбавляя водой. Рекомендуемый курс — 21 день, для достижения наилучшего результата.

Если у вас есть заболевания печени или кишечника, а также вы принимаете лекарственные средства, рекомендуется начинать употребление настоя с небольших порций — около 100 мл в день, предварительно разбавляя напиток теплой водой. Постепенно увеличивайте объем до примерно 250 мл и переходите на употребление настоя трижды в день, увеличивая объем постепенно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как избавиться от запора БЕЗ ЛЕКАРСТВ! / Эффективный способ избавления от запора РАЗ И НАВСЕГДА!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Морпехи США погибли не в Австралии, а под Работино

Американский вертолёт V-22 Osprey, на котором находились двадцать морпехов США, разбился во время учений у берегов Австралии.

Такое число погибших солдат США "у берегов Австралии" связано с легализацией потерь на Украине
Разведчик ВС РФ: Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
Австрийский политик предложил демонтировать Бразилию за поддержку России
ВСУ получат до 200 истребителей F-16, но есть нюанс — Коротченко
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
В Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях сильные взрывы
ВСУ дошли до сложнейшего участка обороны ВС России — ISW
Владимир Зеленский рассказал, как захватит Крым
Владимир Зеленский рассказал, как захватит Крым
Последние материалы
Датские ученые указали на противовоспалительное действие кофе с молоком
Терапевт Чиркова: Единственный эффективный способ убрать жир на животе
Обманите время: как после 50-55 лет быть стройной и активной
В США могут начать процедуру импичмента в отношении Байдена
JACC Advances: дорожный шум вызывает гипертонию
Симоньян заявила, что желающие вернуться в РФ должны помочь участникам СВО
Medicalxpress: Врач Портер рассказал о продуктах, ведущих к образованию камней в почках
В Госдуме рассмотрят законопроект об упрощении школьной формы
Ирландский врач назвал ранние признаки диабета, которые нельзя игнорировать
ВЦИОМ: На сколько подорожают цветы к 1 сентября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X