Врач-диетолог Дюваль поделилась способом избавиться от запора без таблеток

Поиски эффективных методов борьбы с запорами могут быть непростой задачей, особенно для пожилых россиян. Однако не всегда необходимо прибегать к таблеткам. Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о том, как натуральные продукты и напитки могут помочь улучшить моторику кишечника.

Фото: openverse.org

Настой овса: природное стимулирование кишечника

Среди натуральных продуктов, способных эффективно наладить работу кишечника, особое место занимает настой овса. Это натуральное средство способствует стимуляции желудочно-кишечного тракта и регулированию его моторики. Более того, настой овса положительно влияет на функционирование печени — важного фильтра организма.

Рецепт приготовления овсяного настоя

Начните с тщательного промывания горсти овса.

Переложите злаки в термос или стеклянную банку.

Залейте овес 1 литром горячей воды.

Плотно закройте и оставьте смесь настаиваться примерно ночь.

Процедите настой, избавившись от жмыха.

Готовый настой готов к употреблению.

Дозировка и употребление настоя овса

Если у вас нет серьезных проблем со здоровьем и вас беспокоит лишь нерегулярный стул, настой овса можно употреблять между приемами пищи в течение дня по полчашки, не разбавляя водой. Рекомендуемый курс — 21 день, для достижения наилучшего результата.

Если у вас есть заболевания печени или кишечника, а также вы принимаете лекарственные средства, рекомендуется начинать употребление настоя с небольших порций — около 100 мл в день, предварительно разбавляя напиток теплой водой. Постепенно увеличивайте объем до примерно 250 мл и переходите на употребление настоя трижды в день, увеличивая объем постепенно.

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