Обманите время: как после 50-55 лет быть стройной и активной

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда женщины достигают пятидесятилетнего возраста, многие из них начинают задумываться о своем общем здоровье и сохранении красоты. В этот период становится важным пересмотреть образ жизни и внести необходимые изменения, как отмечено на gorodche.ru.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.

Среди доступных и полезных видов физической активности для лиц старше 50-55 лет ходьба и бег занимают особое место. Эти виды спорта помогают поддерживать здоровый вес и улучшить обмен веществ.

Важно помнить, что перед началом тренировок следует проконсультироваться с врачом.

Плавание также является отличным вариантом. Это упражнение способствует развитию выносливости, гибкости и силы, а также повышает общую физическую активность. Благодаря плаванию улучшается функционирование дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

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