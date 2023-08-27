Джо Байден будет просить денег на борьбу с COVID-19

В Соединенных Штатах растет заболеваемость новыми вариантами COVID-19. Несмотря на нынешний низкий уровень смертности от вируса, президент Джо Байден планирует запросить у Конгресса дополнительное финансирование для проведения еще одного раунда вакцинации для всех. Однако получение финансирования от Конгресса может оказаться непростой задачей, поскольку ранее законодатели вынудили администрацию вернуть 27 миллиардов долларов неизрасходованных средств, связанных с пандемией, в июне. В обществе также растут опасения по поводу возможной новой карантинной изоляции.

Фото: openverse

Президент Байден сообщил в пятницу, что Белый дом вскоре направит Конгрессу предложение о выделении дополнительного финансирования на доработку вакцин против коронавируса для приведения их в соответствие с новыми вариантами. Он указал, что эта новая вакцина, скорее всего, будет рекомендована всем. Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) планируют провести встречу 12 сентября для обсуждения новых вакцин, которые, как ожидают крупные фармацевтические компании, появятся в продаже в начале осени. В то время как федеральные власти разработали программу бесплатного предоставления вакцин незастрахованным американцам, ожидается, что вакцины таких компаний, как Pfizer и Moderna, будут покрываться страховыми компаниями.

В настоящее время ситуация с распространением новых штаммов вируса в США относительно стабильна. Число госпитализаций увеличилось: на прошлой неделе было госпитализировано около 13 000 человек, что вдвое больше, чем в конце июня, но значительно ниже прошлогоднего пика. Уровень смертности от вируса на прошлой неделе составил 251 человек по всей стране, что является самым низким показателем с начала пандемии в марте 2020 года. Такие штаты, как Делавэр, Северная Каролина, Миссури, Флорида, Гавайи, Массачусетс, Вермонт и Кентукки, сообщают о более высоких показателях инфицирования.

В ответ на сложившуюся ситуацию голливудский студийный центр Lionsgate потребовал, чтобы его сотрудники снова надели маски после того, как несколько сотрудников заразились вирусом. Колледж Морриса Брауна в Атланте объявил о двухнедельном обязательном ношении масок и запрете на массовые собрания. Некоторые больницы и учебные заведения также вновь ввели обязательное ношение масок в связи с резким ростом числа инфекций среди учащихся и персонала.

Несмотря на эти локальные меры, разгорелись дискуссии о возможном возвращении национальных мандатов на ношение масок. Американский теоретик заговора Алекс Джонс заявил в своем шоу, что источники в правительстве США проинформировали его о предстоящих новых карантинах, запрете ношения масок на самолетах к середине октября и возвращении полных протоколов безопасности от COVID к декабрю. Однако, согласно публикации Fact Check, разоблачающей дезинформацию, никаких официальных встреч по этим темам не проводилось.

Просьба президента Байдена о дополнительном финансировании борьбы с COVID-19 встречает трудности, учитывая прошлые разногласия с республиканцами по поводу финансирования, связанного с пандемией. Ранее в этом году Белому дому пришлось вернуть неизрасходованные средства в казну в соответствии с соглашением с Республиканской партией о предельном уровне долга. Предыдущие просьбы президента о расходах, связанных с пандемией, также встретили сопротивление.

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