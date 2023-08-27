UCL: Алкогольная зависимость у подростков повышает риск депрессии

3:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известно, что чрезмерное употребление алкоголя приводит к целому ряду серьезных проблем со здоровьем у подростков. Недавнее исследование пролило свет на тот факт, что алкогольная зависимость в подростковом возрасте увеличивает риск депрессии у молодых людей.

Фото: openverse

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя, приводит к зависимости, из-за чего людям становится сложно бросить или умерить потребление алкоголя. Это состояние часто сопровождается снижением интереса к социальной и профессиональной деятельности, а также симптомами абстиненции. Даже когда потребление алкоголя начинает сказываться на здоровье, повседневной жизни и работе, людям, борющимся с алкогольной зависимостью, трудно бросить пить.

Исследование, проведенное совместно исследователями из UCL (Университетский колледж Лондона) и Бристольского университета, выявило связь между признаками алкогольной зависимости у подростков и повышенной вероятностью развития депрессии к середине 20-х годов. Доктор Джемма Льюис, соавтор исследования, отметила: "Используя на основе обширного лонгитюдного набора данных мы нашли доказательства того, что проблемное поведение в отношении употребления алкоголя в позднем подростковом возрасте может повысить риск депрессии в последующие годы. Проблемные привычки употребления алкоголя могут служить ранним показателем будущих проблем с психическим здоровьем, что делает крайне важным оказание помощи молодым людям в предотвращении такого поведения для обеспечения их долгосрочного психического благополучия".

В исследовании изучалась связь между признаками проблемного употребления алкоголя или зависимости в возрасте 18 лет и депрессией шесть лет спустя.

Результаты показали, что люди, которые испытывали алкогольную зависимость в возрасте от 17 до 22 лет, были более восприимчивы к депрессии в возрасте 24 лет по сравнению со своими сверстниками, не страдающими зависимостью. Кроме того, исследование показывает, что подростки, злоупотреблявшие алкоголем, у которых не было признаков зависимости, не подвергались повышенному риску депрессии. Участников оценивали по шкале алкогольной зависимости, где повышение с нуля до одного балла указывало на увеличение вероятности того, что они не смогут бросить пить, на 28%. У лиц без алкогольной зависимости в возрасте 18 лет вероятность развития депрессии составляла 11%, в то время как у лиц с одним баллом — 15%.

Джемма Хаммертон, один из ведущих авторов, заявила:

"Хотя наши результаты показывают, что потребление алкоголя само по себе не может напрямую повышать вероятность депрессии, чрезмерное употребление алкоголя может служить предвестником зависимости, а также может иметь неблагоприятные долгосрочные последствия для физического здоровья. Следовательно, решение проблемы частоты и количества употребления алкоголя остается ключевым в усилиях по профилактике или сокращению потребления алкоголя подростками".

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