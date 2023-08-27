Врач Благих рассказала о подсластителе, который в 600 раз слаще сахара

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Подсластитель сукралоза, который в 600 раз слаще сахара, активно используется в газированных напитках и других продуктах, оказывает неожиданный эффект на иммунную систему, согласно последним исследованиям. Врач Джулианна Благих поделилась результатами.

Фото: openverse.org

Давайте рассмотрим, какие выводы сделали ученые и какие перспективы открываются перед медициной.

Влияние сукралозы на активацию иммунной системы

Ученые провели эксперименты на мышах и обнаружили, что большие дозы сукралозы привели к снижению активации лейкоцитов у этих грызунов. Лейкоциты — это клетки иммунной системы, которые играют важную роль в борьбе с инфекциями и раковыми клетками.

Это открытие подразумевает, что сукралоза может оказать аналогичное воздействие на человеческий организм, что дает надежду на разработку новых подходов к лечению аутоиммунных заболеваний, таких как диабет 1 типа.

Особенности исследования

Мышам в исследовании были поданы дозы сукралозы, сравнимые с количеством, которое человек может получить, употребляя большое количество подслащенного кофе или диетических напитков. Мыши, находившиеся на такой диете, показали сниженную способность активировать Т-клетки — один из типов лейкоцитов — в ответ на инфекцию или раковые клетки. Однако на другие типы иммунных клеток это воздействие не повлияло.

Открытия и перспективы

Джулианна Благих отметила:

"Мы показали, что сукралоза, который широко используется как подсластитель, оказывает неожиданный эффект на иммунную систему. Нам предстоит дальше исследовать, на какие еще типы клеток и процессы этот подсластитель может повлиять".

Потенциал сукралозы в медицине

Согласно Карис Беттс, специалисту по медицинской информации от Cancer Research UK, эти результаты позволяют начать изучение потенциального использования высоких доз сукралозы в новых методах лечения. Важно отметить, что исследование не выявило негативного воздействия сукралозы на человека, поэтому нет необходимости изменять рацион с целью избегать этого вещества.

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Сукралоза