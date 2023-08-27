Какие добавки крайне опасно принимать вместе

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сочетание этих веществ может препятствовать способности организма к их усвоению, что может вызвать дефицит, сообщает medikforum.ru.

Хотя большинство необходимых нам питательных веществ можно получить из здорового и сбалансированного питания, некоторым из нас может потребоваться использование дополнительных добавок.

Добавки — это один из способов обеспечить получение необходимых питательных веществ. Однако существуют предупреждения относительно их приема, включая взаимодействие с другими веществами.

Нутрициологи, например, предупреждают о том, что совместное употребление добавок железа и кальция может быть нежелательным.

"Железо и кальций важны для хорошего здоровья, но при приеме добавок помните об их конкуренции за всасывание в пищеварительной системе. Это может препятствовать способности организма эффективно усваивать эти жизненно важные питательные вещества, если принимать их вместе. Железо и кальций конкурируют за одни и те же рецепторы, и в результате кальций препятствует усвоению железа при совместном приеме", — говорит врач-нутрициолог Игорь Строков.

Это подразумевает, что одновременное употребление препаратов кальция и железа может быть небезопасным, так как кальций может вмешиваться в усвоение железа и вызвать развитие анемии из-за недостатка железа.

Если вы принимали добавки кальция и железа одновременно и вас беспокоят признаки анемии, такие как усталость, недостаток энергии, одышка и заметное учащенное сердцебиение, необходимо проконсультироваться с врачом.

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