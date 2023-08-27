Диетолог Силина: отказ от майонеза и мороженого способствует продлению молодости

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Наталья Силина предложила способы продления молодости путем исключения определенных продуктов из рациона.

Фото: staticflickr.com

Врач-диетолог Силина поделилась, что одним из способов продления молодости является исключение из питания продуктов, содержащих много насыщенных жиров и добавленного сахара. Она указала, что отказ от продуктов, таких как майонез, мороженое, колбаса и другие популярные в России продукты, может способствовать сохранению молодости.

«Шоколадное и фруктовое молоко, ароматизированные подслащенные творог и йогурт, творожные сырки, мороженое, жирные сорта мяса, колбасы и сосиски. Также покупные соусы – майонез, кетчуп», - уточнила Наталья Силина в интервью «РИА Новости».

Контроль за употреблением соли также имеет значение. Для поддержания молодости не следует потреблять более пяти граммов соли в день. Диетолог считает, что сахар лучше исключить полностью.

«В рацион необходимо включать злаки и крупы, содержащие витамины группы В, железо, магний, селен и клетчатку. Также нужно есть овощи и фрукты, они содержат бета-каротин, фолиевую кислоту, витамины C, E и K, магний, калий и клетчатку. Кроме того, следует употреблять мясо, рыбу и молочные продукты, потому что они содержат аминокислоты, незаменимые жирные кислоты, витамины группы В, магний, железо и цинк».

Силина также подчеркнула важность полезных жиров, таких как оливковое и льняное масло, авокадо, а также жирной рыбы, в рационе для поддержания молодости.

Помимо правильного питания для продления молодости важным является физическая активность, качественный сон и уменьшение стресса, отметила специалист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.