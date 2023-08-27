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В каких случаях солнце угрожает здоровью

2:16
Здоровье

Лето приближается к завершению, но солнечная активность далеко не везде пошла на спад. Особенно это верно для южных широт и бархатного сезона. Не забывайте об угрозе, которую представляет ультрафиолетовое излучение, и принимайте необходимые меры, сообщает zdorovieinfo.ru.

В каких случаях солнце угрожает здоровью
Фото: flickr.com

Солнечные ожоги — это повреждения верхних слоев кожи, вызванные сильным ультрафиолетовым излучением. Это может проявляться в виде покраснения, воспаления и даже образования волдырей и шелушения, указывающих на реакцию организма на поврежденные клетки кожи.

Солнечные ожоги могут возникнуть менее чем за 15 минут, но симптомы обычно проявляются через несколько часов и развиваются в течение трех суток.

Почему солнечные ожоги опасны? Прошлые случаи солнечных ожогов могут повысить вероятность развития меланомы — формы рака кожи. Тяжелые ожоги могут вызвать интоксикацию: лихорадку, рвоту и тошноту, так как обожженная кожа — это мертвая кожа, продукты распада которой вызывают эти симптомы.

ВНИМАНИЕ! НЕКОТОРЫЕ ВЕЩЕСТВА УВЕЛИЧИВАЮТ РИСК СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ.

Особенно важны фуранокумарины Margarita Burn — это фитофотодерматит, который возникает после контакта со светочувствительными растительными веществами (фуранокумаринами) при воздействии длинноволнового ультрафиолетового излучения УФ-А с длиной волны 320-380 нм.

Эти вещества присутствуют в петрушке, сельдерее, моркови, лайме, грейпфруте и лимоне. Они вызывают фотосенсибилизацию, увеличивая чувствительность кожи к свету. В природе они служат защитой от грибков и насекомых.

Процесс фототоксической реакции

Взаимодействие света с химическими веществами в коже приводит к фотохимической реакции, образованию свободных радикалов и активных форм кислорода, повреждающих клетки.

Реакция вызывает выработку провоспалительных цитокинов и метаболитов арахидоновой кислоты, вызывающих воспаление, покраснение и отек кожи.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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