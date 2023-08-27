Кардиолог Соколов рассказал об опасности маргарина для сердца

Кардиолог Денис Соколов поделился в интервью, что для поддержания здоровья сердца важно избегать употребления маргарина. Врач предупредил, что продукты, содержащие маргарин, могут постепенно наносить вред сердцу, сообщает medikforum.ru.
"К медленно убивающим сердце продуктам относятся маргарин и содержащие его продукты (печенье, чипсы, пирожные), колбаса, консервы, фастфуд", — поделился Соколов.
Согласно врачу, указанные продукты содержат трансжиры — дешевые модифицированные растительные жиры, которые могут становиться твердыми. Потребление таких жиров связывается с уровнем холестерина и развитием атеросклероза.
"Если хотите печенье к чаю, лучше потратьте немного времени и испеките его самостоятельно — из тех продуктов, в качестве которых уверены", - пояснил кардиолог.
Дополнительно Соколов отметил, что здоровью сердца вредно употребление большого количества насыщенных жиров, встречающихся в мясе, молоке, сливочном масле и сырах. Непомерное употребление таких продуктов способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, увеличивая риск инсульта.
Денис Соколов подчеркнул, что употребление жиров должно соответствовать физиологической норме.
"Взрослому мужчине, в зависимости от роста, веса и уровня физической нагрузки, в день требуется от 70 до 154 граммов жира, женщине — от 60 до 102 граммов", — уточнил эксперт.
Кроме того, кардиолог назвал также вредными для сердца веществами избыточное потребление простых углеводов, крахмала, ароматизаторов и соли в количестве, превышающем чайную ложку в день.
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