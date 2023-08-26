Врач Екатерина Янг рассказала, как должен быть правильный завтрак

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению доктора Екатерины Янг, правильное начало дня предполагает употребление продуктов, богатых белками и жирами. Врач-эндокринолог советует исключить из утреннего рациона россиян такие продукты, как творог, каши, тофу и сладкие фреши, а также блины и бутерброды с колбасой и майонезом.

Эксперт обосновывает свою точку зрения тем, что упомянутые блюда содержат простые углеводы. Вместо этого она рекомендует включать в первый прием пищи пищевые продукты, богатые белками и жирами.

"Жиры служат источником энергии для организма. Они необходимы для таких ключевых процессов, как дыхание, сердечная деятельность, работа кишечника и умственная активность. Отсутствие достаточного количества жиров может привести к дефициту гормонов, поддерживающих молодость, а также витаминов, которые синтезируются в организме благодаря участию жиров", — отмечает Янг в своем посте в социальных сетях.

Ранее было сообщено, что стоит избегать употребления йогурта с цитрусовыми кусочками утром. Исследования показали, что этот продукт может вызывать раздражение желудка и способствовать вздутию живота и изжоге.

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