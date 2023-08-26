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Кардиолог Фернандес назвал самый опасный для сердца продукт

1:02
Здоровье

Кардиолог Реджис Фернандес поделился своими мыслями о воздействии соли на организм человека. Особое внимание следует уделить вреду этого продукта для тех, кто страдает от гипертонии.

Кардиолог Фернандес назвал самый опасный для сердца продукт
Фото: Leonid Dzhepko / Л.П. Джепко

По мнению специалиста, важно ограничить использование соли как при готовке, так и во время приема пищи. Также важно изучить список продуктов, содержащих большое количество соли, и стараться ограничивать их потребление.

"Повышенное потребление соли может привести к увеличению артериального давления и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", — отметил доктор Фернандес.

Согласно рекомендациям кардиолога, суточное потребление соли не должно превышать одну чайную ложку. Для лиц, страдающих гипертонией, рекомендуется сократить этот объем наполовину. Эксперт утверждает, что даже небольшое уменьшение употребления соли способствует снижению артериального давления и улучшению состояния сердца. 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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