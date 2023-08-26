Кардиолог Фернандес назвал самый опасный для сердца продукт

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Реджис Фернандес поделился своими мыслями о воздействии соли на организм человека. Особое внимание следует уделить вреду этого продукта для тех, кто страдает от гипертонии.

Фото: Leonid Dzhepko / Л.П. Джепко

По мнению специалиста, важно ограничить использование соли как при готовке, так и во время приема пищи. Также важно изучить список продуктов, содержащих большое количество соли, и стараться ограничивать их потребление.

"Повышенное потребление соли может привести к увеличению артериального давления и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", — отметил доктор Фернандес.

Согласно рекомендациям кардиолога, суточное потребление соли не должно превышать одну чайную ложку. Для лиц, страдающих гипертонией, рекомендуется сократить этот объем наполовину. Эксперт утверждает, что даже небольшое уменьшение употребления соли способствует снижению артериального давления и улучшению состояния сердца.

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