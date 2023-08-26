Перспективы использования стволовых клеток в разработке лекарств

Стволовые клетки представляют собой класс мультипотенциальных клеток, способных к саморепликации, самообновлению и дифференциации в различные линии клеток.

Перспективы использования стволовых клеток в разработке лекарств

Стволовые клетки предоставляют более реалистичный метод выявления и подтверждения новых целей для лекарственных препаратов и более раннего создания фармакологических и токсикологических данных с более прочной трансляцией в клиническую практику.

Кроме того, применение стволовых клеток в разработке лекарств открывает новый путь к персонализированной медицине, в то время как одновременно сокращает или даже исключает тестирование на животных.

Роль цитокинов в исследованиях стволовых и предшественных клеток

Цитокины, такие как Activin A/INHBA, EGF, OSM, VEGFA, LIF, IL3 и FGF2, играют важные роли в исследованиях стволовых и предшественных клеток. Например, Activin A можно использовать для стимулирования дифференциации эмбриональных стволовых клеток (ESCs) и индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSCs) в эндодерму.

OSM часто используется совместно с HGF, LIF, EGF и FGF2 для разделения мезенхимальных стволовых клеток (MSCs) в гепатоцитоподобные клетки.

Влияние IL-3, EGF, LIF и FGF2 на развитие стволовых клеток

IL-3 способствует миграции MSCs ин витро (в пробирке), подчеркивая его потенциал увеличить эффективность MSCs в регенеративной клеточной терапии. EGF продемонстрировал потенциал улучшить выживаемость окончательных нейральных стволовых клеток, происходящих от эмбрионального мозга.

LIF играет важную роль в контроле плурипотентности стволовых клеток, в то время как FGF2 был определен как основной регулятор нескольких типов стволовых клеток.

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