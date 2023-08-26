Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Екатерина Янг рассказала, как должен быть правильный завтрак
Пенсионерку из Магадана отправили под арест за оправдание терроризма
Роза Сябитова: нынешняя молодёжь разводится из-за отсутствия опыта в отношениях
Эфирное масло лаванды может помочь при мигренях, тревожности и нарушениях сна
Британский адмирал рассказал об изменении места концентрации ВСУ
Учеными создан тест, позволяющий выявлять рак крови на ранних стадиях
В боях за Клещеевку ВСУ потеряли связь и начали стрелять по своим
В Польше восемь человек скончались от легионеллеза
Кардиолог Фернандес назвал самый опасный для сердца продукт

Перспективы использования стволовых клеток в разработке лекарств

Здоровье

Стволовые клетки представляют собой класс мультипотенциальных клеток, способных к саморепликации, самообновлению и дифференциации в различные линии клеток.

Перспективы использования стволовых клеток в разработке лекарств

Перспективы использования стволовых клеток в разработке лекарств

Стволовые клетки предоставляют более реалистичный метод выявления и подтверждения новых целей для лекарственных препаратов и более раннего создания фармакологических и токсикологических данных с более прочной трансляцией в клиническую практику.

Кроме того, применение стволовых клеток в разработке лекарств открывает новый путь к персонализированной медицине, в то время как одновременно сокращает или даже исключает тестирование на животных.

Роль цитокинов в исследованиях стволовых и предшественных клеток

Цитокины, такие как Activin A/INHBA, EGF, OSM, VEGFA, LIF, IL3 и FGF2, играют важные роли в исследованиях стволовых и предшественных клеток. Например, Activin A можно использовать для стимулирования дифференциации эмбриональных стволовых клеток (ESCs) и индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSCs) в эндодерму.

OSM часто используется совместно с HGF, LIF, EGF и FGF2 для разделения мезенхимальных стволовых клеток (MSCs) в гепатоцитоподобные клетки.

Влияние IL-3, EGF, LIF и FGF2 на развитие стволовых клеток

IL-3 способствует миграции MSCs ин витро (в пробирке), подчеркивая его потенциал увеличить эффективность MSCs в регенеративной клеточной терапии. EGF продемонстрировал потенциал улучшить выживаемость окончательных нейральных стволовых клеток, происходящих от эмбрионального мозга.

LIF играет важную роль в контроле плурипотентности стволовых клеток, в то время как FGF2 был определен как основной регулятор нескольких типов стволовых клеток.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
В США впервые используют новый способ казни — AP

Власти Алабамы хотят сделать свой штат первым в США, где будет применена смертная казнь с использованием чистого азота.

AP: Алабама впервые в США проведёт смертную казнь заключенного с помощью азота
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар
"Всех командиров с обеих сторон волнует только Работино". Обстановка накаляется
Ученые назвали места в квартире, где микробов больше, чем на унитазе
"Под пивко идёт хорошо": Васильев о реакции зрителей на "Сваты"
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Как выглядит дом Меладзе и Брежневой на Рублевке за 350 миллионов рублей
Лукашенко о смерти Пригожина: Слишком грубая, непрофессиональная работа
Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа
Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа
Последние материалы
Роза Сябитова: нынешняя молодёжь разводится из-за отсутствия опыта в отношениях
Эфирное масло лаванды может помочь при мигренях, тревожности и нарушениях сна
Британский адмирал рассказал об изменении места концентрации ВСУ
Учеными создан тест, позволяющий выявлять рак крови на ранних стадиях
В боях за Клещеевку ВСУ потеряли связь и начали стрелять по своим
Перспективы использования стволовых клеток в разработке лекарств
В Польше восемь человек скончались от легионеллеза
Кардиолог Фернандес назвал самый опасный для сердца продукт
Экс-советник Кучмы Соскин: никакого контрнаступления ВСУ нет, зато есть угроза отступления
Мужчина, который накормил медведя с рук на трассе в Хабаровском крае, попал на видео
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X