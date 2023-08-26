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Врач Соломатина рассказала, как инжир и молоко облегчают выведение мокроты при кашле

1:07
Здоровье

Доктор Елена Соломатина предполагает, что инжир может быть полезным дополнением к лечению кашля. Она объясняет, что инжир обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь людям справиться с симптомами кашля.

Врач Соломатина рассказала, как инжир и молоко облегчают выведение мокроты при кашле

По словам Соломатиной, инжир может помочь в выведении слизи из дыхательной системы. В прошлом, когда не было доступных муколитических фармацевтических препаратов, для этой цели обычно использовали инжир.

Чтобы повысить эффективность удаления слизи, врач рекомендует замачивать инжир в молоке, а затем употреблять слегка подогретое молоко вместе с инжиром. Считается, что такой подход способствует более быстрому выздоровлению.

Соломатина отмечает, что инжир содержит необходимые минералы, такие как магний и калий, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы. Кроме того, высокое содержание клетчатки в инжире может стимулировать опорожнение кишечника и способствовать выведению потенциальных токсинов из организма.

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Молоко с инжиром от кашля: быстрое выведение мокроты обеспечено. Откашливается без проблем.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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