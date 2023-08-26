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Ученые рассказали о перспективах развития препаратов от рака

2:53
Здоровье

Исследователи Эльжбета Ижбицка и Роберт Т. Стрипер из лаборатории "Новый Фронтир" обсуждают историю развития противораковых препаратов и то, как она менялась со временем.

Ученые рассказали о перспективах развития препаратов от рака

"Война против рака" началась с принятия Закона о национальном раковом центре, федерального закона Соединенных Штатов, направленного на "изменение Закона о службе общественного здравоохранения с целью укрепления Национального ракового института для более эффективной борьбы с раком", который был подписан президентом Ричардом Никсоном 23 декабря 1971 года.

Поскольку 50-летие этого события осталось позади, война оказалась не столь быстрой. Цитируя Чарльза Диккенса, сегодняшний день — "это лучшие времена и это худшие времена" для лекарств от рака.

Большой прогресс в раковой терапии был достигнут благодаря совместному воздействию улучшенной поддерживающей терапии, постоянно улучшающимся лекарствам и более раннему выявлению рака.

"С другой стороны, эра антропоцена приносит новые вызовы из-за увеличенного влияния человека на окружающую среду, которое вместе с изменениями в питании и образе жизни может способствовать обеспокоительному увеличению ранних форм рака, что рассматривается как потенциальная глобальная эпидемия."

Изменения в подходах к разработке препаратов от рака

С момента принятия Закона о национальном раковом центре прошло много лет, и подходы к разработке противораковых препаратов претерпели значительные изменения. Давайте рассмотрим некоторые ключевые моменты:

Эволюция молекулярной терапии:

Исследования в области молекулярной биологии привели к революции в разработке лекарств от рака. Новые противораковые препараты строятся на понимании биологических механизмов раковых клеток. Это позволяет создавать более точные и эффективные методы лечения, минимизируя побочные эффекты.

Иммунотерапия:

Иммунотерапия стала одним из самых обсуждаемых направлений в разработке противораковых препаратов. Она подразумевает активацию собственной иммунной системы пациента для борьбы с раковыми клетками. Этот подход показал впечатляющие результаты в определенных типах рака и продолжает развиваться.

Будущее развитие противораковых препаратов

В будущем разработка противораковых препаратов будет продолжать удивлять нас новыми открытиями и инновациями. Новые методы обнаружения рака позволят выявлять заболевание на более ранних стадиях, увеличивая шансы на успешное лечение.

Мы также можем ожидать развития персонализированной медицины, где лечение будет точно адаптировано под индивидуальные потребности каждого пациента.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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