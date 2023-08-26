Нутрициолог Меньшикова: энергетики могут привести к сердечному приступу

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россияне почти ежедневно употребляют пять вредных продуктов для организма, заявила нутрициолог, врач сервиса "Теледоктор24" Мария Меньшикова. По словам доктора, наивно считать, что здоровью вредят только сладости и фастфуд.

Фото: "Chicken Wing Skewers - close-up - Ayiguli 323 Fast Food AUD2 each" by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как подчеркнула врач, вред могут нанести даже полуфабрикаты и быстрозамороженные продукты.

"Регулярное употребление фастфуда и полуфабрикатов может привести к проблемам с пищеварением, — пояснила Меньшикова "Известиям". — Кофеин также способен вызывать тревожность, бессонницу и раздражительность. Он негативно влияет на нервную систему".

Любителям энергетиков стоит задуматься о сердце. Большая доза "стимулирующих" в напитке веществ может привести к сердечному приступу.

Что же касается питания, то фастфуд насыщен жирами и добавками, которые ведут к ожирению. Полуфабрикаты, по словам врача, чаще всего готовят из низкокачественных продуктов, что ведёт к проблемам с желудком. В быстрозамороженных продуктах содержится очень много консервантов, за что организм" спасибо не скажет.

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