Россияне почти ежедневно употребляют пять вредных продуктов для организма, заявила нутрициолог, врач сервиса "Теледоктор24" Мария Меньшикова. По словам доктора, наивно считать, что здоровью вредят только сладости и фастфуд.
Как подчеркнула врач, вред могут нанести даже полуфабрикаты и быстрозамороженные продукты.
"Регулярное употребление фастфуда и полуфабрикатов может привести к проблемам с пищеварением, — пояснила Меньшикова "Известиям". — Кофеин также способен вызывать тревожность, бессонницу и раздражительность. Он негативно влияет на нервную систему".
Любителям энергетиков стоит задуматься о сердце. Большая доза "стимулирующих" в напитке веществ может привести к сердечному приступу.
Что же касается питания, то фастфуд насыщен жирами и добавками, которые ведут к ожирению. Полуфабрикаты, по словам врача, чаще всего готовят из низкокачественных продуктов, что ведёт к проблемам с желудком. В быстрозамороженных продуктах содержится очень много консервантов, за что организм" спасибо не скажет.
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